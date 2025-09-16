No calorão de 40 ºC, tamanduá dá um ‘show de fofura’ nas câmeras da MS Florestal

Mesmo quando o calor aperta, a natureza segue dando lições de como encontrar alívio — e encantando quem está de olho

Enquanto os termômetros batiam os 40,1 ºC em Água Clara (MS) nesta segunda-feira (15) — a segunda maior temperatura registrada ontem no Brasil, de acordo com o INMET— um visitante especial resolveu dar um jeitinho para se refrescar: um tamanduá foi flagrado tomando banho e se esbaldando na água em plena base florestal da MS Florestal. O momento inusitado e encantador foi captado pelas torres de monitoramento da empresa e virou destaque entre as equipes de campo.

O flagrante só foi possível graças à estrutura de ponta implantada pela MS Florestal na região. São 12 torres equipadas com câmeras de alta precisão e inteligência artificial, com alcance de até 30 km. Inauguradas em maio deste ano, elas integram a Central Integrada de Monitoramento Florestal da empresa, operando 24 horas por dia para detectar focos de incêndio e proteger não só as áreas de eucalipto e vegetação nativa, mas também a fauna que ali vive.

“Nosso sistema permite uma resposta rápida contra incêndios, mas também ajuda a preservar a vida selvagem. Ver cenas como essa do tamanduá nos lembra o quanto essa tecnologia é essencial para o equilíbrio ambiental”, destaca Wellington Santos, coordenador da Brigada de Incêndio da MS Florestal.

Além das torres, a Central conta com drones com tecnologia termal, caminhões-pipa, veículos com kits de combate rápido e até suporte aéreo com helicóptero. E a população também é parte essencial desse trabalho: denúncias sobre queimadas e crimes ambientais podem ser feitas a qualquer hora pelo 0800 709 1490 ou WhatsApp (67) 99928-5742.

Toda essa estrutura faz parte da campanha Amigos da Floresta, que busca envolver a comunidade na proteção do meio ambiente. Com o lema “Para grandes causas, contamos com os amigos”, a ação reforça o compromisso conjunto contra incêndios, caça ilegal e o furto de madeira nativa, especialmente nas regiões onde a MS Florestal e a Bracell atuam.

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, um conglomerado global com foco na manufatura sustentável de recursos naturais. Especializada na formação de florestas plantadas e na preservação ambiental, além do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua, a MS Florestal participa de todas as etapas, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. Para mais informações, acesse: www.msflorestal.com.