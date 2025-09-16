Hospital Universitário não receberá gestantes de forma espontânea até 21 de outubro; entenda

O Humap-UFMS/Ebserh (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS) informa por meio de nota, que devido às obras de modernização do Centro Cirúrgico e da Central de Material e Esterilização, o Centro Obstétrico ficará fechado temporariamente a partir do dia 22 de setembro, até 21 de outubro de 2025, para receber adequações necessárias para substituir o centro cirúrgico durante a obra.

Ainda no comunicado, foi detalhado que durante esse período, o Centro Obstétrico passará por melhorias na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica, o que permitirá que todas as especialidades cirúrgicas do hospital possam operar nesse ambiente.

“Haverá uma sala disponível para cesarianas e curetagens no centro cirúrgico, e as salas PPP continuarão funcionando para partos normais”, diz a nota.

Sendo assim, não será possível receber gestantes de forma espontânea (porta aberta). Diante da atual situação, todo o atendimento será feito por encaminhamento da Central de Regulação, respeitando a disponibilidade de vagas nos PPPs, alojamento conjunto, UTI Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários.

“O Núcleo Interno de Regulação enviará diariamente a lista de leitos disponíveis e o perfil das gestantes que poderão ser atendidas. O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS reforça que todas as medidas têm como objetivo garantir a segurança e a qualidade do atendimento. Agradecemos a compreensão de todos”, finalizaram.

