Feirão MS Moradia: Campo Grande terá imóveis com até R$ 87 mil em subsídios

De 16 a 19 de outubro, o Shopping Norte Sul Plaza reúne construtoras, governo estadual e financeiras para a compra do primeiro imóvel foto - Foto: Álvaro Rezende/Arquivo
Famílias com renda de até R$ 7 mil terão condições especiais para financiamento

O acesso à casa própria volta ao centro das atenções em outubro, quando Campo Grande recebe a 3ª edição do Feirão MS Moradia. De 16 a 19, o Shopping Norte Sul Plaza reunirá construtoras, governo estadual e instituições financeiras em uma ação que promete facilitar a compra do primeiro imóvel para famílias de baixa e média renda.

O diferencial está na soma dos subsídios: o Governo do Estado pode conceder até R$ 32 mil pelo programa Bônus Moradia, enquanto o Minha Casa Minha Vida permite um abatimento de até R$ 55 mil, conforme os critérios federais. Com isso, famílias com renda de até R$ 7.050 conseguem reduzir de forma significativa o valor de entrada do financiamento.

O feirão vai disponibilizar empreendimentos de até R$ 250 mil, todos credenciados ao programa habitacional. Além de conhecer os imóveis, os visitantes poderão simular financiamentos, atualizar cadastros, receber orientações sobre crédito e encaminhar a compra diretamente no local. O uso do FGTS também pode ser incorporado às condições de pagamento.

Segundo a Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado), o evento é parte da política habitacional de Mato Grosso do Sul, que busca tirar famílias do aluguel e impulsionar o setor da construção civil, movimentando a economia com novas contratações e investimentos.

Para participar, os interessados precisam estar cadastrados na Agehab e apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda e residência, além de certidões que confirmem não possuir imóvel nem ter sido contemplado por outros programas habitacionais.

Por Djeneffer Cordoba

 

