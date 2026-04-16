Quinta-feira (16) tem probabilidade de chuva forte, ventos intensos e risco de tempestades em MS

A previsão do tempo para esta quinta-feira (16) indica condições de instabilidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens ao longo do dia, mas com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades.

De acordo com a meteorologia, a mudança no tempo é provocada pela atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica, com origem no nordeste da Argentina. O cenário é reforçado pelo transporte de calor e umidade, além da passagem de cavados, que favorecem a formação de áreas de instabilidade no Estado.

Há previsão de chuvas intensas, com acumulados que podem ultrapassar 30 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste.

As tempestades podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os ventos devem soprar do quadrante norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo ultrapassar esse valor em pontos isolados.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas de 21°C e máximas de 29°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 22-23°C e máximas entre 29-30°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-22°C e máximas entre 31-35°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas de 22°C e máximas de 29°C.

Com informações do Cemtec