Nível do Rio Aquidauana reduz para 6,86 metros, mas segue em alerta

Após alcançar 7,20 metros e entrar em alerta de inundação, o Rio Aquidauana amanheceu medindo 6,86 metros neste domingo (12). Apesar da leve redução de ontem para hoje, o local segue em alerta.

Conforme divulgado pelo site O Pantaneiro, na nascente do Rio Aquidauana, localizada na cidade de São Gabriel do Oeste, ainda chove neste domingo e o nível do rio pode voltar a encher.

O alerta de inundações foi emitido ontem (11) pela Defesa Civil, mais de 50 famílias residem na região, por isso as equipes seguem em alerta para socorrer moradores do bairro Guanandi, que moram no entorno do Rio.

Em 2018, o nível do Rio Aquidauana chegou aos 10,45 metros, na época, casas foram alagadas e carros arrastados pela água. Os moradores da região precisaram recorrer a abrigos disponibilizados pela prefeitura. A cidade chegou a ficar isolada e o Exército Brasileiro foi acionado para construir uma ponte sobre a água para permitir a circulação das equipes de socorro.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Aquidauana disponibilizou um telefone para plantão caso a população necessite de ajuda. Interessados podem entrar em contato pelo (67) 99288-3963. Equipes da prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão prontas para auxiliar 24 horas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também:

Com informações da repórter Brenda Leitte.