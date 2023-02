Bolsonaristas de MS acreditam em breve retorno de Bolsonaro

Parlamentares não temem prisão, mas em trama para eleição de 2026

Bolsonaristas de Mato Grosso do Sul acreditam em breve retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil. Ele está nos Estados Unidos desde o fim de dezembro do ano passado. Alguns deles acham que não há risco de prisão, ao passo que outros indicam perseguição da esquerda.

Um dia antes de acabar o ano de 2022, o ainda presidente Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos junto com a esposa e a filha. Para isso, usou o visto reservado para diplomatas e chefes de Estado, o A-1. No entanto, o visto A-1 venceu e ele recorreu a um novo visto, agora de visitante, o B1/B2.

Bolsonaro permanece lá esperando o visto de visitante, com algumas proibições, já que pediu um novo visto antes de vencer o primeiro.

A resposta sobre o visto de Bolsonaro pode demorar para chegar de dois a quatro meses, segundo o advogado. Para aguardar a decisão, o ex-presidente deve permanecer no país, caso contrário, o pedido terá sido abandonado.

Coronel David (PL)

Uma das mais antigas lideranças bolsonaristas de MS, o deputado estadual Coronel David (PL) destaca ao jornal O Estado que Bolsonaro voltará ao país para fazer oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O Bolsonaro vai retornar em breve. Ele já declarou isso. E vem para comandar a oposição ao governo do Lula.”

Ele não acredita em tentativa de prisão, mas acha que os inimigos políticos farão de tudo para impedir nova candidatura daqui a quatro anos. “Acredito que a oposição e as forças ocultas tentarão todas as formas para desgastá-lo e impedir que ele seja candidato novamente. Ele será nosso candidato em 2026. Eu acredito que em breve todas as tentativas de envolvê-lo em algumas situações serão devidamente esclarecidas, e mais uma vez ele sairá mais forte depois.”

Sobre os processos iniciados em primeira instância contra Bolsonaro, David diz que “ele deixou de ter foro privilegiado quando deixou o governo. Normal que as investigações pedidas pela esquerda sejam encaminhadas para a 1ª instância. Acredito que a maioria não terá sequência com o juiz natural”.

Rodolfo Nogueira (PL)

Para o deputado federal, Rodolfo Nogueira (PL), Bolsonaro está apenas descansando para retomar os trabalhos políticos mais tranquilo.

“Presidente Jair Bolsonaro dedicou sua vida por mais de 30 anos na política, nesses últimos quatro anos ele não teve férias para qualquer tipo de descanso. Acho necessário ele ter esse tempo para descansar e pensar em seus projetos futuros.”

Ele diz que não há nada que possa incriminar o ex-presidente e que essa seria uma tentativa da esquerda de feri-lo.

“O presidente Bolsonaro não cometeu crime algum, é um absurdo por parte de alguns querer imputar algum crime a ele. Vejo como uma tentativa da esquerda em tentar deixá-lo inelegível para o próximo pleito eleitoral.”

Nogueira, eleito por defender as bandeiras bolsonaristas, diz que não está preocupado por ter ligação com o ex-presidente e não sente que isso poderia prejudicar sua carreira política.

“De maneira nenhuma me preocupa, quanto mais o tempo passar deste desgoverno do Luiz Inácio da Silva, mais claro vai ficar para todos brasileiros que Bolsonaro foi o melhor presidente de todos os tempos do Brasil.”

Sobre possíveis investigações, Nogueira rebate: “Investigar o quê? Quem foi o presidente que levou água do São Francisco para o Nordeste? Investigar que o Brasil foi o segundo país que mais vacinou na pandemia? Investigar que foi o único presidente cujo governo não houve escândalos de corrupções nem ministros presos?”.

“O presidente Bolsonaro em breve voltará para o Brasil como ele já falou em uma entrevista, assumindo assim o posto de líder nacional da oposição a este desgoverno”, finaliza o deputado.

Rafael Tavares (PRTB)

O deputado estadual, eleito em primeiro mandato, Rafael Tavares (PRTB) diz que Bolsonaro analisa a hora certa de retornar ao Brasil. “Entendo que o presidente Bolsonaro continua sendo a maior liderança da direita. Ele precisa voltar, mas acho que ele deve saber a hora certa para isso.”

Ele entende que há riscos de prisão ou de cassação e culpa à esquerda. “Sobre o fato de cassar ou prender, a esquerda já deixou muito claro isso. De que haverá sim uma perseguição contra os conservadores. Isso já está evidente. Hoje muita gente está sendo calada e perseguida e isso envolve parlamentares do Brasil todo.”

Ao finalizar sobre o assunto, o deputado cita que o momento é decisivo para verificar quem de fato é conservador ou não. “Mas como dizia o professor Olavo de Carvalho, o ‘conservadorismo não é feito para homens de geleia’. Eu entendo que, neste momento, quem ficar em defesa da pauta conservadora são de fato as pessoas que acreditam nesta bandeira. É um bom para selecionar quem são os oportunistas e quem de fato é conservador.”