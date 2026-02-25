Nível baixo do Rio Paraguai dificulta desobstrução da Baía do Castelo em Corumbá

Campanha de retirada de vegetação depende da elevação das águas; canal segue com a navegabilidade comprometida na região pantaneira

Em Corumbá, o baixo nível do Rio Paraguai impede, neste momento, impede a desobstrução do canal de acesso à Baía do Castelo. A vegetação aquática acumulada no trecho continua dificultando a passagem de embarcações e comprometendo a navegabilidade na região.

Segundo o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) , o volume atual de água está abaixo da média histórica para o período, conforme medição da régua de Ladário.

Nessas condições, a operação de retirada da vegetação torna-se tecnicamente inviável, já que o enraizamento das plantas no leito da baía aumenta o risco de encalhe das embarcações utilizadas no serviço.

A campanha anual de desobstrução está prevista para abril, mas poderá ser antecipada caso o nível do rio apresente elevação suficiente para permitir a atuação com segurança. A liberação do canal é considerada estratégica para a logística fluvial e para atividades ligadas ao turismo e à economia local.

A intervenção também precisa seguir critérios técnicos e ambientais, garantindo o manejo adequado da vegetação sem comprometer o equilíbrio do ecossistema pantaneiro.

