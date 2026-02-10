Networking qualificado impulsiona inovação e eficiência no comércio, aponta presidente da Fecomércio MS

A proposta é traduzir movimentos globais como inovação, tecnologia, experiência do consumidor e novos modelos de negócio para a realidade local do comércio





Em um ambiente econômico marcado por mudanças rápidas no comportamento do consumidor, pressão por eficiência e necessidade constante de inovação, o networking qualificado deixou de ser acessório e passou a integrar a estratégia dos negócios. Encontros empresariais presenciais, como a segunda edição do GPS de Mercado, têm ganhado relevância como espaços de leitura de cenários, troca de experiências e construção de decisões mais consistentes no comércio.

O presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, disse que iniciativas como o GPS de Mercado, realizado pelo Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul é um ambiente de conexão entre empresários, líderes e gestores. É um espaço onde o empresário consegue se afastar momentaneamente da operação para olhar o mercado de forma mais ampla, compreender tendências e dialogar com outros empreendedores que enfrentam desafios semelhantes

“Encontros como o GPS de Mercado são fundamentais porque criam um espaço de troca, de reflexão e de atualização para quem está no dia a dia do comércio. É quando o empresário consegue olhar para fora, entender tendências e, principalmente, conversar com outros empreendedores. O Sistema Comércio MS acredita muito nesse contato direto, porque é assim que o conhecimento circula e se transforma em oportunidades reais para os negócios do nosso estado”.

Em 2026, o GPS de Mercado será uma das principais tendências do varejo mundial, a partir dos debates e conteúdos da NRF Retail’s Show, considerada a maior feira de varejo do mundo, realizada anualmente em Nova Iorque. A proposta é traduzir movimentos globais como inovação, tecnologia, experiência do consumidor e novos modelos de negócio para a realidade local do comércio de bens, serviços e turismo.

Promovido pelo Senac MS e, neste ano, também pelo Café com Negócios, o evento conta com apoio do Sebrae e terá como palestrantes os consultores Caio Camargo e Fred Alecrim. Ambos são reconhecidos nacionalmente pela capacidade de analisar tendências internacionais e convertê-las em insights práticos para o mercado brasileiro.

Além do conteúdo técnico, a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, desta que que o GPS de Mercado se diferencia pelo ambiente de networking qualificado, onde a troca entre pares amplia repertórios, fortalece relações de confiança e contribui para decisões mais eficientes.

“O aprendizado entre empresários acontece de forma muito concreta nesses encontros. As conversas partem da realidade do negócio e ajudam a enxergar caminhos possíveis para inovar e ganhar competitividade”.

Serviço

GPS de Mercado 2026

Data: 12 de fevereiro de 2026

Horário: 8h

Local: Centro de Convenções José Roberto Tadros – Campo Grande (MS)

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

