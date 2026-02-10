Operação Black Jack cumpre oito mandados e prende suspeitos por tráfico em Corumbá

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Black Jack com o objetivo de combater o tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e teve como foco o município de Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além da execução de medidas de sequestro de bens móveis. A ação investiga o envolvimento do grupo no tráfico de entorpecentes na região.

As diligências tiveram início após a apreensão de aproximadamente 120 quilos de maconha, encontrados em junho de 2025 em um lote aparentemente desabitado. A partir disso, os policiais identificaram o proprietário do imóvel e outras duas pessoas supostamente envolvidas no esquema criminoso.

Durante o cumprimento dos mandados, veículos, armas de fogo e aparelhos celulares foram apreendidos.

A Operação Black Jack segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.