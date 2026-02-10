Senac Hub Academy concentra cursos de tecnologia, beleza e gestão em fevereiro

A proposta é oferecer formações atualizadas, com foco prático e alinhadas às novas exigências do mercado





O Senac Hub Academy, em Campo Grande, inicia fevereiro com uma agenda intensiva de cursos voltados à inovação, tecnologia, economia criativa e área da beleza. A proposta é oferecer formações atualizadas, com foco prático e alinhadas às novas exigências do mercado.

No dia 2 de fevereiro, começam os cursos de Design Gráfico com Canva e Design de Sobrancelha. No dia 9, tem início a formação em Manicure e Pedicure, seguida pelo curso de Cabeleireiro, no dia 10.

A programação segue no dia 21 de fevereiro com Edição de Vídeos pelo Celular, atendendo à crescente demanda por produção de conteúdo digital. No dia 23, entram em oferta os cursos de Excel – do Básico ao Avançado e Técnico em Informática. Encerrando o mês, no dia 24, tem início o curso de Colorista Capilar.

“As formações reforçam o papel do Senac Mato Grosso do Sul na qualificação profissional e no desenvolvimento de competências alinhadas às transformações do mundo do trabalho. Os cursos oferecidos em fevereiro dialogam com novas formas de trabalho, economia criativa e uso da tecnologia, sem deixar de lado áreas consolidadas como beleza e gestão, que seguem com alta demanda por profissionais qualificados”, comentou Gilka Trevisan, diretora de educação profissional do Senac MS.

Mais informações em https://ms.senac.br/escolas/campo-grande/hub-academy

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram