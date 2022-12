Sábado será de tempo estável, mas com previsão de chuva no período da tarde

A previsão do tempo para hoje (10), indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca e moderada em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Em algumas regiões há possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento no período da tarde. O calor ainda prevalece, com temperaturas que podem atingir os 38º C.

Em Campo Grande o céu amanhece parcialmente claro e registra 14C nesta manhã. A tarde, os termômetros não devem passar dos 32ºC. Na região sul do Estado, em Ponta Porã e Dourados, a máxima deve se aproximar dos 33ºC. No Pantanal sul-mato-grossense, a temperatura deve chegar aos 38ºC.

Em grande parte de Mato Grosso do Sul, as rajadas de ventos poderão se aproximar dos 50 km/h, e pontualmente podem atingir acima dos 60 km/h

