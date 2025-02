Nesta terça-feira (11), a Funsat oferece 1.951 vagas de emprego; confira

Nesta terça-feira (11), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1.951 vagas de emprego em 231 empresas de Campo Grande, distribuídas em 178 áreas profissionais diferentes. Dentre as oportunidades, destacam-se posições como ajudante de vaqueiro (1), almoxarife (3), assistente de vendas (8), auxiliar de cozinha (21), auxiliar de estoque (34), auxiliar de limpeza (114), auxiliar nos serviços de alimentação (154), carpinteiro (85), magarefe (40), operador de caixa (80), pedreiro (101), entre outras.

Além disso, há 995 vagas disponíveis para candidatos sem experiência prévia, incluindo cargos como auxiliar de logística (3), padeiro (3), repositor de supermercado (172), servente de obras (56) e vendedor interno (2), entre outras oportunidades.

O público PCD (Pessoa com Deficiência) tem 23 vagas exclusivas, com opções como assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1), atendente de lojas (2), auxiliar de linha de produção (8) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10).

A Funsat ressalta que apenas trabalhadores com cadastro atualizado no órgão podem ser encaminhados para as entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.