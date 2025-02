Alerta de Calor: MS registra temperaturas acima da média nesta terça-feira (11)

A previsão do tempo para esta terça-feira (11) em Mato Grosso do Sul indica tempo com sol e poucas nuvens em grande parte do estado. O grande destaque são as altas temperaturas, que devem ficar acima da média, com os termômetros podendo atingir entre 35°C e 38°C, especialmente nas regiões sul, sudeste, sudoeste e pantaneira.

Esse clima mais quente e seco é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens e favorece o aquecimento das áreas mais ao sul do estado. Com isso, espera-se uma queda significativa na umidade relativa do ar, que pode ficar entre 20% e 40%, valores considerados críticos.

Há a possibilidade de chuvas típicas de verão que podem ocorrer em uma cidade ou bairro, enquanto a vizinha pode passar apenas por um aumento na nebulosidade. Em algumas áreas, há risco de chuvas fortes e tempestades, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Quanto às temperaturas, as mínimas devem ficar entre 21°C e 23°C, com máximas variando entre 32°C e 38°C nas regiões sul, leste e sudeste. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas podem variar de 23°C a 26°C, com máximas entre 32°C e 37°C. Nas regiões do bolsão e norte, as mínimas ficam entre 19°C e 23°C, e as máximas entre 30°C e 35°C. Em Campo Grande, as mínimas devem ficar entre 20°C e 22°C, com máximas entre 32°C e 35°C.

Com Informações do CEMTEC

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.