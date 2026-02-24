Navegando com Cidadania leva atendimentos sociais no Alto Pantanal

Iniciativa leva orientação sobre direitos, serviços de saúde e apoio à geração de renda às comunidades

Nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, serão realizados atendimentos sociais, orientações sobre direitos, serviços de saúde e distribuição de kits de pesca na região do Paraguai Mirim, no Alto Pantanal, . A ação “Navegando com Cidadania” acontece das 8h às 12h e é voltada às mulheres ribeirinhas e suas famílias.

A proposta é levar serviços públicos diretamente às comunidades mais isoladas, onde o acesso costuma ser dificultado pela distância e pela logística de deslocamento. Durante a manhã, serão oferecidas orientações sobre direitos sociais, políticas públicas para mulheres, enfrentamento à violência de gênero e acesso à rede de atendimento, além de atendimentos nas áreas de assistência social e saúde.

A mobilização é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Corumbá e também estão previstas a entrega de kits de pesca, em parceria com a Secretaria de Estado da Cidadania, como forma de reforçar a segurança alimentar e contribuir para a geração de renda das famílias.

A equipe sai para a região no dia 25 de fevereiro, com apoio da Marinha do Brasil. A ação conta ainda com suporte do 6º Batalhão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Programa Mulher Segura (Promuse).

