O Boticário aposta em linha voltada ao ciclo menstrual e amplia debate sobre autocuidado

Cuide-se Bem Cereja de Fases foi desenvolvida com participação da Pantys e reúne produtos pensados para diferentes momentos do mês

O ciclo menstrual ainda é tratado como tabu em muitos espaços, apesar de impactar diretamente o corpo, o humor e a rotina de milhões de pessoas. É nesse cenário que O Boticário lança a linha Cuide-se Bem Cereja de Fases, apresentada como a primeira linha brasileira de cosméticos corporais desenvolvida com foco nas diferentes etapas do ciclo.

A iniciativa marca a entrada da empresa em uma nova frente dentro da categoria de cuidados com o corpo. A formulação contou com a participação da Pantys, marca conhecida por produtos voltados ao período menstrual, além de apoio técnico do Centro de Pesquisa da Mulher, ligado ao Grupo Boticário.

A proposta é oferecer itens que acompanhem variações comuns ao longo do mês, como dias de maior energia e momentos de sensibilidade ou desconforto. O portfólio reúne dez produtos que vão do banho à hidratação, passando por perfumação e cuidados específicos.

“Participar da concepção de Cereja de Fases foi uma oportunidade de levar para o universo da beleza uma conversa que a Pantys já puxa há anos: a importância de escutar o corpo e respeitar cada fase do ciclo menstrual. Essa colaboração reforça que o autocuidado pode, e deve, ser pensado a partir de vivências reais”, afirma Emily Ewell, CEO & Co-Founder Pantys.

Dados divulgados pelo Parents.com em 2025 indicam que 62% dos adolescentes dizem ter aprendido a sentir vergonha da menstruação, enquanto 73% relatam pressão para atravessar o período sem demonstrar dor ou incômodo. O levantamento ajuda a dimensionar como o tema ainda é cercado por silêncio.

Entre os itens lançados estão sabonete líquido 2 em 1 para corpo e rosto, sabonete em barra, loção hidratante com promessa de até 48 horas de hidratação, óleo corporal térmico com efeito aquecido, creme relaxante com extrato de arnica, adesivo secativo para acne em formato de cereja, body splash e spray íntimo hipoalergênico. A linha também inclui uma nécessaire temática.

A fragrância, classificada como floriental frutal, combina notas cremosas com fundo de chocolate branco. Segundo a marca, o desenvolvimento teve como base estudos de neurociência voltados à sensação de conforto.

“No Boticário, acompanhamos nossas consumidoras de forma integral, considerando os diferentes ciclos da vida e desenvolvendo soluções alinhadas a cada fase. O lançamento de Cuide-se Bem Cereja de Fases marca um avanço importante na nossa estratégia de estar presente em diferentes momentos do dia da nossa consumidora e inaugura uma nova categoria de cuidado com o corpo. A partir de uma escuta ativa das necessidades de quem menstrua, apresentamos uma linha completa que se torna uma aliada do conforto e cuidado ao longo das mudanças do ciclo e reflete a nossa intenção de normalizar conversas que, por muito tempo, foram invisibilizadas. Quando olhamos para o ciclo menstrual como parte da rotina de autocuidado, abrimos espaço para mais acolhimento, informação e bem-estar”, comenta Bruna Nunes, diretora da categoria Corpo & Banho do Grupo Boticário.

Os produtos estão disponíveis nas lojas físicas da marca, no site oficial, no aplicativo e por meio de revendedores. Também é possível consultar disponibilidade pelo WhatsApp, no número 0800 744 0010.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram