Na próxima semana, Justiça Itinerante volta a atender bairros na capital

A partir da próxima segunda-feira (16), as duas unidades móveis da Justiça Itinerante voltam a percorrer os bairros de Campo Grande, com atendimento gratuito à população. Os ônibus irão atender em dois endereços diferentes a cada dia, de segunda a quinta-feira, das 7 horas às 11h30.

O calendário mostra que na segunda-feira (16), os atendimentos irão retornar na região do Santo Amaro, Vila Almeida, Sílvia Regina e Coophatrabalho. O ônibus da Itinerante estacionará na Rua Ministro José Linhares, esquina com a Rua Yokohama, em frente da UPA (Unidade Pronto Atendimento).

A outra unidade móvel atenderá na região dos bairros São Conrado, Santa Emília, Buriti, Caiobá e União-Oliveira, estacionada na Av. Gal. Alberto Carlos de Mendonça Lima, em frente da Policlínica. Os atendimentos seguem nesses dois locais todas as segundas-feiras, exceto feriados.

Na terça-feira (17), haverá atendimento na região do Nova Lima, Vida Nova, Montevidéu, Jd. Anache, Jd. Columbia, na Rua Ida Baís, em frente ao Centro de Saúde São Francisco. No mesmo dia, a outra unidade móvel estará na região do Nova Campo Grande, Jd. Carioca e Serradinho, na Av. Dois, 21, em frente a Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho. Em ambos os locais, os atendimentos são realizados periodicamente.

Na quarta-feira (18), haverá atendimento na região do Dom Antônio Barbosa, Jd. Colorado, Lageado e Los Angeles, na Rua Lúcia dos Santos, em frente a Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli. Também a partir do dia 18, o Itinerante atende toda quarta-feira na região do Piratininga, Nha-Nhá, Jockey Clube, Ipiranga, Marcos Roberto, Jacy E Guanandi, na Rua Dona Carlota, em frente da Escola Municipal Profª. Adair de Oliveira.

Na quinta-feira (19) começam os atendimentos na região do Tiradentes, Vilas Boas, Jd. Mansur, Arnaldo Estevão Figueiredo, Itamaracá e Rita Vieira, na Av. Roterdan, esquina com a Av. Três Barras, em frente a Escola Profª. Iracema Maria Vicente. Recomeçam também os atendimentos na região do Universitário, Alves Pereira, Santa Branca, Pioneiros, Rouxinóis e Santo Eugênio, com o ônibus da Itinerante estacionado na Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente à UPA.

Na semana seguinte, de acordo com o calendário de atendimento, iniciam os atendimentos também em vários outros bairros da Capital – todos locais com datas pré-definidas

Serviço: Mais informações sobre os atendimentos da Justiça Itinerante podem ser obtidas das 12 às 19 horas, pelos telefones 3314-5503 e 3314-5510; e na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo da Av. Fernando Corrêa da Costa).

