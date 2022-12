Justiça Itinerante divulga calendário de atendimentos nos bairros da capital

O ônibus da Justiça Itinerante do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) item calendário de atendimentos divulgado. Os atendimentos começaram na última sexta-feira (16), com atendimento nos bairros de Campo Grande, de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h30, exceto feriados.

Conforme divulgação do TJMS, o calendário do primeiro semestre de 2023, todas as segundas-feiras, a partir do dia 16 de janeiro, o ônibus da Justiça Itinerante atenderá na região do Santo Amaro e do São Conrado.

No Santo Amaro, o veículo ficará estacionado na Rua Ministro José Linhares, esquina com a Rua Yokohama em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Já no São Conrado, ficará na Avenida Gal. Alberto Carlos de Mendonça Lima, em frente à Policlínica.

Já nas quartas-feiras, na região do Piratininga, na Rua Dona Carlota, 94, em frente a Escola Municipal Prof.º Adair de Oliveira, a partir do dia 18 de janeiro.

Confira os locais e as datas em que a Justiça Itinerante atenderá em outras regiões:

Região do Coronel Antonino – Rua Dr. Meirelles, 1353, em frente a Escola Municipal Coronel Antonino. Nos dias 24/01, 07 e 28/02, 14 e 28/03, 11 e 24/04, 09 e 23/05 e 6 e 27/06.

Região do Nova Lima – Rua Ida Baís, nº 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco, nos dias 17 e 31/01, 14/02, 07 e 21/03, 04 e 18/04, 02, 16 e 30/05 e 20/06.

Região da Vila Nasser – na Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS Vila Nasser, nos dias 21/01, 28/02, 21/03, 11/04, 02 e 23/05 e 20/06.

Região do Nova Campo Grande – na Av. Dois, 21, em frente a Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho, nos dias 17/01, 07/02, 07 e 28/03, 18/04, 09 e 30/05 e 27/06.

Região do Jd. Noroeste – na Rua Indianápolis (esquina com a Rua Panamá) em frente ao CEINF, nos dias 24/01 , 14/02, 14/03, 04 e 25/04, 16/05 e 06/06.

Região do Parque dos Novos Estados terá a carreta estacionada na Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva, nos dias 25/01, 15/02, 25/03, 05 e 26/04, 17/05 o e 07 e 28/06.

Região do Dom Antonio Barbosa, na Rua Lúcia dos Santos, s/n, em frente a Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli, nos dias 18/01, 08/02, 08 e 29/03. 19/04, 10 e 31/05 e 21/06.

Região do Jd. Canguru – Rua Catiguá, 712, em frente a Escola Municipal Profª. Arlene Marques Almeida, nos dias 01/02, 01 e 22/03, 12/04, 03 e 24/05 e 14/06.

Região do Coophavila II – Rua dos Recife, s/n, em frente a Unidade Básica de Saúde, nos dias 26/01, 16/02, 16/03, 13/04, 04 e 25/05 e 22/06.

Região do Aero Rancho – Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com a Rua Tokuei Nakao) em frente a praça, nos dias 02/02, 02 e 23/03, 20/04, 11/05 e 01 e 29/06.

Região do Tiradentes – Av. Roterdan, s/n (esquina com a Av. Três Barras) em frente a Escola Profª. Iracema Maria Vicente, nos dias 19/01, 09/02, 09 e 30/03, 27/04, 18/05 e 15/06.

Região do Universitário – Av. Guaicurus esquina com a Rua Marques de Olinda em frente ao UPA, nos dias 19/01, 02 e 16/02, 09 e 23/03, 13 e 27/04, 11 e 25/050 e 15 e 29/06.

Região das Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente a Unidade Básica de Saúde, nos dias 16/01 e 09/02 e 02, 16 e 30/03, 20 e 18/05 e 01 e 22/06.

