Tempo contínua instável com possibilidade de tempestade no período da tarde

Sábado (14) contínua com tempo instável em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), a maior intensidade de chuvas será nas regiões centro-sul e oeste do Estado.

Conforme divulgado pela Cemtec, esses dias de muita chuva em Mato Grosso do sul é uma situação típica de verão, quando as tempestades tendem sempre ocorrer, preferencialmente, no período da tarde, quando o aquecimento diurno é mais pronunciado. São esperadas temperaturas mínimas entre 20/22°C e máximas de até 31°C nas

regiões sul e leste do estado. Por outro lado, na região norte, as mínimas variam entre 21/24°C e máximas de até 32°C. Em Campo Grande, mínima entre 21/22°C e máxima de28°C.

Os ventos atuam de norte/noroeste com velocidades, aproximada entre 40-60 km/h e localmente podem atingir até acima de 60 km/h em algumas regiões.

