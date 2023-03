Na lista da Time dos 50 destinos extraordinários, Corumbá abriga 60% do Pantanal

A revista norte-americana “Time”, uma das mais conhecidas e influentes do Mundo, elegeu o Pantanal como um dos “50 destinos extraordinários para se visitar”. A lista foi divulgada nessa quinta-feira, 16, e foi comemorada pelo setor turístico da região.

“Recebemos essa notícia com muita alegria e muito entusiasmo”, afirmou a diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Elisangela Sienna Oliva.

“Esse trabalho de fortalecimento do destino e de divulgação do Pantanal vem acontecendo há um longo tempo. O prefeito Marcelo Iunes sempre defendeu e apoiou as ações voltadas ao turismo na região e a valorização do Pantanal, assim como o trade, que oferece uma estrutura excelente aos visitantes, desde barcos-hotéis que são verdadeiros hotéis 5 estrelas, quanto restaurantes e hotéis de muita qualidade”, complementou Elisangela.

“Temos mais de 65 mil quilômetros quadrados de Pantanal, ou seja, 60% de todo esse território está aqui em Corumbá. Além disso, temos toda estrutura para receber turistas do mundo inteiro para conhecer nossa riqueza do Pantanal sul-mato-grossense”, completou a diretora-presidente da Fundação de Turismo.

A revista Time destacou que a maior área alagavel do planeta é “um labirinto de rios, pastagens e ilhas onde as pessoas e a vida selvagem prosperam”. A publicação descreveu também que “por gerações, os fazendeiros coexistiram com a fauna nativa aprendendo a trabalhar com a terra, e não contra ela. O resultado é um ecossistema próspero onde os visitantes podem mergulhar em um safári sul-americano sob bandos de araras coloridas, tucanos e colhereiros enquanto procuram o predador da América do Sul, a onça-pintada”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.