Pagamento de professores depende aprovação de projeto

Um projeto de modificação da lei 7.002, de 16 de fevereiro, que estabeleceu verba indenizatória para professores da Rede Municipal de Ensinojá está tramitando na Câmara de Campo Grande. De autoria da Prefeitura de Campo Grande a mudança inclui especialistas em educação e professores com aulas complementares e ampliação da carga horária no projeto de concessão de verba indenizatória para cumprimento de parte do piso salarial da categoria.

O projeto precisa ser votado na Câmara em regime de urgência para que estes profissionais recebam o reajuste no próximo mês, visto que a folha de pagamento da prefeitura já está fechando. Os professores prometeram nova paralisação, na próxima semana, se a Prefeitura não encaminhasse este projeto para a Câmara .

Os professores receberão reajuste em abril e julho, sendo 4% na primeira parcela e 6,39% na segunda. O acordo firmado com Marquinhos previa reajuste de 5,03% em abril do ano passado, que foi cumprido; 10,39% em novembro (parcelado para abril e julho deste ano); 4,78% em dezembro (cumprido); 10,56% em maio de 2023; 10,56% em outubro de 2023; 10,56% em maio de 2024 e 10,56% em outubro de 2024. Esta não deve ser a última ameaça de greve dos professores, que ainda brigam para receber 100% do piso.

Leia mais: Câmara aprova projeto que incentiva a adoção de animais