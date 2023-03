Seminário das Águas e audiência sobre Rota do Pantanal

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na próxima semana o IV Seminário das Àguas, por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. O evento acontecerá na sexta-feira (24), a partir das 8h, no Plenário Júlio Maia. O tema desta edição é “Caminhos para a Produção de Água em Mato Grosso do Sul” .

O Plenário Júlio Maia abriga outro debate na próxima semana. Na terça-feira (21), a partir das 14h, haverá a Audiência Pública sobre a concessão do trecho da BR-163 na região norte do Estado, entre Campo Grande e a divisa com Mato Grosso. O trecho é denominado como Rota do Pantanal pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), e tem a extensão de 379,6 quilômetros.

O debate será realizado pela ANTT a pedido do Governo do Estado. Entre os objetivos da audiência está o de ouvir as contribuições da sociedade civil em relação às minutas de edital e contrato. O Ato 12/2023 da Mesa Diretora da Casa de Leis designou comissão representada pelos deputados Junior Mochi (MDB), Mara Caseiro (PSDB) e Roberto Hashioka (União), para acompanhar a audiência.

Leia mais: Recursos hídricos é tema de seminário no TCEMS