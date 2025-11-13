Bioparque Pantanal realiza “Dia D” de combate à dengue

O Bioparque Pantanal reforça seu compromisso com a educação ambiental em uma ação conjunta com a SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS). Nos dias 13 e 14 de novembro, o empreendimento promove o “Dia D” de combate às arboviroses, iniciativa que une ciência, conscientização e sustentabilidade na prevenção da dengue, zika e chikungunya.

Com a chegada do período chuvoso e a rotina cada vez mais agitada, muitos acabam deixando de lado os cuidados com quintais e varandas. Esse descuido, ainda que pequeno, favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O descarte incorreto de resíduos e o acúmulo de água em recipientes contribuem para o surgimento de criadouros do transmissor.

A educação ambiental tem papel fundamental nesse contexto, atuando como uma ferramenta essencial para a formação de uma consciência coletiva sobre os impactos das nossas ações no meio ambiente e, consequentemente, na saúde pública.

“Esse Dia D de combate à dengue no Bioparque é mais uma oportunidade de unirmos educação, ciência e mobilização social em torno de um objetivo comum: eliminar o mosquito e proteger vidas. Quando a população se envolve, cada pequena ação dentro de casa se transforma em resultado coletivo. Esse trabalho conjunto é o que realmente faz diferença na prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti”, afirma a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone.

Oficinas e atividades

Durante a ação, amostras reais de larvas do Aedes aegypti estarão expostas para que o público reconheça as fases do mosquito e compreenda como pequenas atitudes diárias podem prevenir sua proliferação. Também serão distribuídos materiais informativos e educativos, reforçando o compromisso do Estado com a promoção da saúde e o enfrentamento da dengue. A presença do personagem “Senhor Arbor”, da Turminha da Saúde Única, está confirmada e promete levar informação de forma divertida e acessível ao público.

O NEA (Núcleo de Educação Ambiental) do maior aquário de água doce do mundo promoverá atividades lúdico-pedagógicas voltadas às famílias e aos estudantes, com foco na conscientização sobre o combate às arboviroses. As ações incluirão explicações com o uso de microscópios e a apresentação de um painel temático, fortalecendo as iniciativas de educação ambiental já desenvolvidas no local.

O “Dia D” contará ainda com uma oficina de brinquedos feitos com materiais recicláveis, projeto do NUPTEC (Núcleo de Pesquisa e Tecnologias do Bioparque Pantanal). A atividade utiliza tampinhas de garrafas PET que seriam descartadas, dando novo destino a um material que, se acumulado de forma incorreta, poderia se tornar criadouro do mosquito.

A diretora-geral do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri, destacou a importância da iniciativa.

“Mais do que informar, a educação ambiental forma cidadãos conscientes, capazes de compreender que a preservação do ambiente está ligada à própria qualidade de vida. Integrar saúde e sustentabilidade é o caminho para conter o avanço das arboviroses e promover cidades mais equilibradas e saudáveis”.

Superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, explica que a ação é realizada no âmbito da Superintendência de Vigilância em Saúde, por meio de suas áreas técnicas de Saúde Única, Controle de Vetores e Doenças Endêmicas. “Essa mobilização integra o conjunto de estratégias da SES voltadas à prevenção das arboviroses e ao fortalecimento da educação em saúde. Atividades como essa, realizadas em espaços de aprendizagem e convivência como o Bioparque, são fundamentais para sensibilizar a população e incentivar atitudes diárias de eliminação dos criadouros do Aedes aegypti.”