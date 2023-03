Victor Rocha convoca população para audiência pública

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) convoca a população campo-grandense para participar da audiência pública sobre a situação administrativa e financeira do Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA). O evento será na segunda-feira (6), a partir das 9h, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Dr. Victor Rocha disse que acompanhará de perto as tratativas do hospital com a Prefeitura de Campo Grande, com o governo do Estado e com o Ministério da Saúde. “Nós precisamos garantir o direito das pessoas que têm um familiar que está com câncer que, quando ele precisar de tratamento, ele vai ter em sua integralidade do cuidado e com a rapidez necessária com que a doença precisa ser tratada.”.

O parolamentar progressista esteve reunido com o presidente Amilcar Silva Júnior e com o coordenador administrativo Amilton F. Alvarenga, ambos do Hospital de Câncer, que detalharam a situação da instituição. Com 422 funcionários e 75 médicos, o HCAA atende 70% dos pacientes com câncer de Mato Grosso do Sul e alega déficit de cerca de R$ 800 mil por mês, esperando que o governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande aumentem repasses.

“Temos que buscar o equilíbrio financeiro do Hospital Alfredo Abrão, pois estamos falando de salvar vidas. Sabemos que novos pacientes diagnosticados com câncer não estão sendo admitidos para iniciar o tratamento, por conta da falta de repasse financeiro Vamos trabalhar incansavelmente para que a situação seja resolvida”, pontuou Dr. Victor Rocha.

Casa Rosa

Casa Rosa Para reforçar a importância do Hospital do Câncer, o Dr. Victor Rocha agradeceu pelo tratamento oferecido às pacientes do projeto Casa Rosa. “São 81 pacientes diagnosticadas com câncer de mama que estão em tratamento no Alfredo Abrão. A Emilly Cofacci e a Eliza Montes são exemplos de pacientes que tiveram o câncer diagnosticado na Casa Rosa e estão realizando seus tratamentos. Sem medo de errar, reforço: o Hospital de Câncer não pode parar!”.

Serviço: Audiência Pública: O Hospital de Câncer não pode parar!

Data: 6/3/2023 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.

