Após discussão, mulher esfaqueia marido durante confraternização

Uma mulher de 34 anos, foi presa em flagrante na madrugada de hoje (7), após esfaquear o marido de 47 anos, no tórax durante uma confraternização, em uma residência no bairro Bosque Santa Mônica, em Campo Grande. A vítima, foi socorrido em estado grave para Santa Casa.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava ingerindo bebida com o esposo, quando em determinado momento, começaram uma discussão. Ela ainda relatou aos policiais que o marido tem um histórico de agressões e tentou atacá-la.

Em depoimento ela disse que alertou ao homem, que “se tentar me agredir, vou esfaquear você”. A mulher relatou que o esposo a agrediu e ela desferiu a facada no tórax da vítima. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Mônica em estado grave.

A mulher acabou presa em flagrante pela tentativa de homicídio.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.