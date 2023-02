Municípios da fronteira devem definir ações contra mosquito da dengue

Devido ao cenário epidemiológico e o aumento no número de casos de dengue, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza na sexta-feira (10), às 9 horas, uma webconferência para discutir o combate a dengue, zika vírus e chikungunya. A reunião é reservada às equipes de saúde dos municípios de Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Japorã, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sete Quedas.

A ideia é debater pautas como a questão dos fluxos e identificação das ações realizadas em cada cidade, de tal modo que se minimize o impacto do panorama vigente nesta região. A ideia é debater pautas como a questão dos fluxos e identificação

Participam do evento a Assessoria Militar da SES, Vigilância Epidemiológica, Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública), Controle de Vetores e Assistência para determinar os pontos sensíveis e em quais medidas o Estado pode auxiliar para que as ações sejam mais efetivas.

O acesso à web pode ser feito através do link: https://saude-ms.webex.com/join/webexdvs

Arboviroses

A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas pláticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos.

O combate ao mosquito aedes aegypti é de extrema importância. Além da dengue, o mosquito também é responsável pela transmissão de duas graves enfermidades: a zika e a febre chikungunya.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: