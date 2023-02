Prefeitura abre processo seletivo para contratação de auxiliar pedagógico especializado

A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou na manhã desta quarta-feira (08), a abertura do processo seletivo simplificado para Auxiliar Pedagógico Especializado, para atuarem nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). As inscrições podem ser realizadas entre os dias 8 a 11 de fevereiro, exclusivamente através do link disponível no site www.campogrande.ms.gov.br/semed, onde o candidato deve realizar a inscrição e anexar os documentos exigidos digitalizados.

Além da inscrição, a seleção prevê uma prova objetiva que será aplicada no dia 5 de março e tem caráter eliminatório e classificatório -, e ainda a prova de títulos. Ao todo serão oferecidas 100 vagas, além da formação de cadastro reserva e o candidato considerado apto para o exercício da função terá lotação com carga horária de até 20 horas semanais.

Segundo a publicação feita no Diogrande, podem se inscrever somente profissionais graduados na área da educação – com licenciatura plena e com especialização lato sensu na área da educação especial -, sem vínculo efetivo com a Reme no turno em que for atuar e que cumpram outras exigências previstas no edital. O profissional designado para a função irá acompanhar os alunos público-alvo da educação especial em sala de aula e em espaços físicos das unidades de ensino, viabilizando o acesso aos conhecimentos e conteúdos, sob a orientação do professor regente.

O edital completo está disponível na edição de hoje do Diogrande, disponível em https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.