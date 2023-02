Entusiasmo marca o primeiro dia de aula na Rede Municipal de Campo Grande

Mais de 100 mil estudantes retornaram as salas de aula nas escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) nesta quarta-feira (8), tanto nas EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) quanto nas escolas de ensino fundamental de Campo Grande. Na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, a volta as aulas foi marcada de ansiedade e entusiasmo para o ano letivo de 2023.

Para Sara Barbosa de cinco anos, o primeiro dia de aula foi tão divertido que ela considera até melhor do que ficar em casa. O pai, Marcio Barbosa, explica que anteriormente a filha estudava em uma escola particular e ficou entusiasmada em estudar na mesma escola que o irmão mais velho.

“Gosto do ensino municipal, meu filho mais velho estuda aqui há quatro anos e só estava esperando a Sara ter a idade para estudar aqui também. As salas dos pequenos são separadas, têm banheiro dentro da sala então optamos por essa escola por segurança mesmo”, explicou Marcio.

Somente na Capital, são 108 mil alunos distribuídos nas 205 unidades escolares da Reme, sendo 99 escolas municipais, cinco delas de tempo integral e 106 EMEIs, que recebem alunos de até 5 anos.

Estudante do sexto ano, Miguel Cardoso, 11, iniciou uma nova etapa importante, o primeiro ano do ensino fundamento II. Logo no primeiro dia ele confessa que sentiu que será mais difícil, mas segue entusiasmo com as mudanças na grade curricular.

“Adorei o primeiro dia, começamos o ano estudando, conheci novas pessoas, professores. Senti que está ficando mais difícil, mas da até mais vontade de estudar”, destacou.

O Ensino Fundamental II compreende as séries do 6º ao 9º ano e contempla adolescentes dos 11 aos 14 anos. Nesta fase, os tópicos estudados servem para preparar os alunos para a próxima fase da educação básica, o Ensino Médio.

Conforme a Semed (Secretaria Municipal de Educação), o calendário escolar terá 200 dias letivos, datas específicas para reuniões gerais e de pais, sábados escolares, reuniões do conselho de classe e conferências de pais e entregas de atividades. As unidades de ensino devem anotar no calendário escolar, outras atividades previstas.

