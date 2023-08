Mundo Novo terá fábrica de alimentos com investimentos de mais de R$ 81 milhões

A indústria de alimentação do Mato Grosso do Sul terá mais de R$ 81 milhões com a instalação de uma fábrica Alimentos em Mundo Novo. O anúncio foi feito na quinta-feira (03) pelo presidente da empresa Zaeli Alimentos, Waldemar Zago que juntamente com o prefeito Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho esteve reunido com o governador do Estado, Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Meio Ambniente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Segundo o empresário, a indústria Novo Mundo Alimentos vai fabricar 29 linhas de produtos alimentícios sendo: farofa, achocolatados, linha derivados de milho, linha chocolates, cereais matinais, linha Naturais, Linha de Mandioca, Linha de Grãos, Linha de Molhos, Linha de Azeitonas e conservas, Linha de Misturas de Temperos, Linha de Temperos em Potes, Linha de Óleo de Girassol e Soja, Linha de Lamen Instantâneo, Linha de Queijo Ralado, Linha de Condimentos e Especiarias, Linha de farinhas e misturas, Linha de Mistura para Bolos, Linha de Açúcar, Linha de Farinha de Trigo, Linha de alimentos para pássaros, Linha de frutas secas e castanhas, Linha de pipoca micro-ondas, Linha de sal temperado, Linha de Snacks, Linha de torresmo e pururuca, Linha de feijões, Linha de Arroz e itens para revenda.

Segundo o titular da Semadesc as negociações ocorrem desde 2020, quando a Novo Mundo Indústria de Alimentos pleiteou incentivos fiscais junto ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul para a instalação de sua indústria. “Inicialmente a ideia era implantar a indústria ao final de 2021, mas com a pandemia o projeto teve atrasos e somente consolidou agora com o as obras do empreendimento já em andamento”, salientou o secretário.

A obra já passou da fase de terraplanagem e atualmente está sendo levantada a estrutura metálica. Serão gerados 64 empregos diretos na fábrica quando em operação.

Sobre o investimento o empresário destacou que o mercado se apresenta de forma muito promissora. Houve um aumento no consumo de snacks, o que motivou empreendimento. “Frente este crescimento setorial, vislumbramos neste momento a oportunidade da abertura de uma indústria de alimentos dentro do estado do Mato Grosso do Sul”, cita no projeto enviado a Semadesc.

A fábrica terá uma capacidade produtiva de mais de 4 mil toneladas por ano em produtos e vai atender atender principalmente os mercados varejistas, atacadistas e consumidores locais, como também varejistas, atacadistas e consumidores de outros estados e países, já que a empresa apresenta intenção de exportar uma parcela de seus produtos.