Acidente envolvendo três carretas deixa um morto e interdita a rodovia

o Caminhoneiro Crispimiano, de 51 anos, morreu em um grave acidente entre três carretas neste sábado (5), entre Inocência e Cassilândia. A batida aconteceu após um dos caminhões sofrer uma pane. Com a colisão, os veículos incendiaram.

Segundo Cassilândia Notícias, um dos caminhoneiros estava trafegando sentido Inocência e Cassilândia, com seu caminhão quando ao chegar na subida apresentou pane ficando parado no meio da pista. Logo atrás vinha outra carreta carregada com blocos e tentou fazer a ultrapassagem do caminhão quebrado na pista.

Ao fazer a ultrapassagem, na faixa contínua, acabou batendo de frente com outra carreta que vinha no sentido contrário, que era conduzida por Crispimiano, com uma carga de milho. Com a batida os veículos pegaram fogo e a vítima ficou presa nas ferragens morrendo carbonizado.

Os caminhões ficaram destruídos pelo fogo. A fumaça podia ser vista de longe e a pista ficou interditada, nos dois sentidos.