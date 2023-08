Prefeitura lança nesta segunda o calendário de aniversário da Capital

O evento oficial de lançamento do calendário de atividades em comemoração aos 124 anos da Capital, que é celebrado no dia 26 de agosto, será realizado nesta segunda-feira (7), às 18h no Armazém Cultural – na Esplanada Ferroviária. Para essa programação, estão sendo esperadas ações na educação e infraestrutura.

A programação deve acontecer durante o mês de agosto, indo até 15 de setembro, e deve incluir ações em cultura, infraestrutura, saúde, educação, esportes e em muitas outras áreas. Para manter a população de Campo Grande informada sobre todos os programas e eventos do 124º aniversário, a Prefeitura publicará informações diárias sobre as festividades e programação.

Na parte de infraestrutura, o destaque é a parceria com o Governo do Estado para o lançamento do pacote de obras que deve ser apresentado também nesse evento. Diversas obras serãoentregues à comunidade e outras receberão encomendas de serviços, principalmente em áreas de maior impacto social, como saúde, educação e assistência social. A infraestrutura urbana não fica atrás, como pavimentação de bairros, recapeamento de vias e construção de vias estruturadas.

A prefeita Adriane Lopes afirma que, além disso, um dos eventos mais esperados da população é o tradicional desfile cívico que ocorre todos os anos, no dia 26 de agosto. Várias outras ações comemorativas e culturais, promovidas diretamente pela prefeitura, com apoio do município ou patrocinadas inteiramente por entidades ou associações.

“A cidade engaja e participa desse momento que é tão representativo para a Capital de todos os sul- -mato-grossenses. Vamos ter bastante trabalho pela frente e um pouco de festa, para a gente confraternizar um pouco, tudo na medida certa”, apontou a prefeita.

