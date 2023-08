Fluminense vence Palmeiras e cola no Flamengo

Fluminense venceu o Palmeiras neste sábado (5), por 2 a 1, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e encostou no Flamengo na tabela de classificação.

Jhon Arias, aos 14 minutos do primeiro tempo, e John Kennedy, aos 14 minutos do segundo tempo, fizeram os gols da vitória do Fluminense. Gustavo Gómez descontou para o Palmeiras aos 50 minutos da segunda etapa.

A partida também ficou marcada pela expulsão de João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, após forte discussão com a arbitragem.

Com a vitória, o Fluminense entrou no G-4 e subiu para a terceira colocação com 31 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que leva vantagem no saldo de gols. O Palmeiras ficou com os mesmos 31 pontos, mas caiu para o quarto lugar porque tem uma vitória a menos.

Visando os jogos da Libertadores, Fernando Diniz e Abel Ferreira mandaram a campo times mistos.

O Fluminense volta a campo na terça-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Argentinos Juniors, no Maracanã, pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para avançar às quartas de final.

Já o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, também pelo segundo jogo das oitavas da Libertadores. O time de Abel precisa de apenas um empate para avançar à próxima fase.

Com informações da Folhapress