Mulheres Empreendedoras realizam feira de network e exposições neste sábado

Já são mais de 100 integrantes do Coletivo Mulheres Empreendedoras de Campo Grande. Elas estão organizando, no próximo sábado (11), das 9h às 17h, a “Feira no Carnaval” com a missão de valorizar o conhecimento do empreendedorismo gerido pelo sexo feminino da Capital.

Em 2023, a primeira reunião do coletivo está marcada para ser realizada na Rua Wilson Mangini Marques, bairro Mata do Jacinto, no centro comunitário da região. A frente do grupo criado em 2020, Rosane Nely explica que as feiras são itinerantes, espalhando o objetivo de fomentar e unir o negócio das mulheres da Capital.

“Queremos fortalecer essa união entre as mulheres. Contamos com 31 expositoras nesse primeiro evento do ano, com venda de tudo: artesanato, brechós, costureiras, consumação, enfim, de tudo um pouco. E essa feira ela é temática, cada mês realizamos da feiura em um bairro, numa região diferente e com o tema diferente”, diz Rosane.

Responsável pelo coletivo na região do Prosa, Iracy Martins de Lima conta que o objetivo do grupo vai além da cooperação mútua nas feiras que acontecerá nas 7 regiões de Campo Grande ao longo do ano. “É um time que compartilha sonhos. E dessas jornadas, surgiu em Mato Grosso do Sul o Coletivo de Mulheres Empreendedoras, nascido em Campo Grande, mas que deve, em breve, atingir outras cidades.”

“Nas feiras, cada uma das mulheres que montam suas barracas de exposições estão buscando fomentar o próprio comércio, valorizar cada experiência e trocar conhecimento uma com as outras. Justamente trabalhando a autoestima delas para se tornarem melhores empreendedoras em uma ação coletiva”, avalia Iracy.

“Nós temos inúmeras mulheres buscando a participação no grupo e, além disso, buscando agregar o movimento. Pois hoje temos mulheres em Campo Grande que estão trabalhando, buscando a sua independência econômica, a liberdade de estar em um trabalho, em busca da renda familiar, do respeito e da qualidade de vida”, completa.

Por fim, Iracy agradece o interesse de cada uma das mulheres que compartilharem sobre o Coletivo Mulheres Empreendedoras. "Através dessa "publicidade" é que levamos nossa feira a inúmeras pessoas que ainda não sabem e não tem participado dessa parceria, a qual transforma todo o bom negócio", conclui.