Produtos Florestais de MS batem recorde de exportação em 22

As exportações de produtos florestais de Mato Grosso do Sul atingiram US$ 1,540 bilhão em 2022, valor 1,12% maior que os US$ 1,508 bilhão comercializado no ano anterior. A celulose liderou as vendas no segmento com 98,9% de participação. A madeira e o papel ficaram em segundo e terceiro lugar com 0,70% e 0,41% respectivamente.

“O crescimento no volume para o mercado externo se deve principalmente a retomada econômica pós-pandemia, especialmente da China, o que contribuiu para o aquecimento do mercado internacional e indicando que existe espaço para o aumento das comercializações de produtos florestais. Por sua vez, esse aquecimento favorece a atração de novas empresas para Mato Grosso do Sul em função do potencial do estadual para a silvicultura”, destaca o consultor técnico do Sistema Famasul, Clóvis Tolentino.

O setor florestal foi o terceiro maior setor do agro a ter exportado em 2022, com 19,69%, atrás apenas do complexo soja, com 38,71% e das carnes com 20,08%. A participação do agronegócio nas comercializações para o mercado externo foi de 95,5%.

A China foi o principal destino das exportações de produtos florestais no último ano, com 49,3% do faturamento. Os Estados Unidos ocuparam o segundo posto, com 13,6%, seguido pelos países baixos com 8,2%. O país asiático também foi responsável pela maior aquisição de produtos do agronegócio, com 37,16% do faturamento, o que equivale a US$ 2,90 bilhões.

