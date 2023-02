Mandato de Reinaldo Azambuja no PSDB foi prorrogado

O mandato do presidente regional do partido em Mato Grosso do Sul, ex-governador Reinaldo Azambuja, foi extendido pela executiva nacional do PSDB até outubro deste ano, obedecendo ao novo calendário das convenções do partido.

A decisão saiu durante reunião da executiva, na última sexta-feira (3), e envolve todos os dirigentes tucanos nos estados e municípios, conforme estabeleceu o presidente nacional da legenda e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Durante o encontro, a executiva nacional do PSDB aprovou, por unanimidade, o adiamento dos prazos de realização das convenções municipais, estaduais e nacional. Desta forma, os atuais mandatos dos diretórios eleitos estão mantidos até as novas convenções, conforme decisão da executiva contida na resolução 001/2023.

“Assim, fica revogado o calendário de convenções previsto na resolução CEN 049/2022”. “O objetivo da executiva é ampliar o tempo para o debate democrático interno, com a promoção de encontros, seminários e congresso partidário para ouvir filiados e encaminhar posicionamentos programáticos antes de definir os novos dirigentes nas diversas instâncias”, diz comunicado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Reinaldo Azambuja assume a presidência estadual do PSDB