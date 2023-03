Vídeo: Moradores da Copahadio recebem visita de tamanduá

Moradores do bairro Copharadio na Capital receberam um visitante de grande porte, na noite do último sábado (25). O animal foi visto na rotatória do bairro próximo da meia-noite.

Carolina Gutierrez, moradora antiga do bairro, cresceu em Mato Groso do Sul, retornou há seis anos para o Estado e foi o seu cunhado, que mora no Piauí quem fez o vídeo do tamanduá.

Ela contou que eles estavam fazendo um churrasco a “a luz de velas”, porque o bairro por volta das 19h teve um transformador queimado e muitas ruas ficaram na escuridão total. E quando ele foi embora por volta da meia-noite avistou o belo animal.

O vídeo foi divulgado no grupo do bairro que chamou a atenção de todos que acharam lindo o animal, mas foram unânimes a questionarem se a PMA (Polícia Militar Ambiental) havia sido comunicada, afim de recolher e soltar o animal em um local seguro.

Coophavila das araras

Segundo Carolina, apenas as lindas araras e curicacas são vistas no bairro com frequência. Foi a primeira vez que um tamanduá foi visto.Animais silvestres tem chegado cada vez mais até os bairros da cidade.

No bairro há reservas e matas, local da onde o animal pode ter surgido.

