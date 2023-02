Mulher morre atropelada após atravessar avenida sem olhar para os dois lados

Luciane Delice Cavalheiro, de 42 anos, morreu após ser atropelada por um veículo na Avenida Marcelino Pires, no município de Dourados, localizado a 228 km de Campo Grande. A ocorrência aconteceu na tarde da última quinta-feira (02).

Conforme apuração do jornal Dourados News, a vítima, moradora do bairro João Paulo II, foi atropelada por um Ford Fiesta, da cor preta, na região de um mercado atacadista.

De acordo com testemunhas, a vítima teria discutido com alguém no ponto de ônibus e saído em direção a principal avenida do município sem observar o trânsito. Foi quando ela colidiu com o veículo, que não teve tempo suficiente para frear.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local do acidente.

A equipe médica tentou realizar as manobras de primeiros socorros e, posteriormente, a encaminharam para o Hospital da Vida. Entretanto, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o motorista do Ford Fiesta.

Com informações do jornal Dourados News

