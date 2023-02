Vídeo: homem morre após capotar veículo na BR-463

José dos Santos, de 72 anos, morreu após capotar o veículo HB20, de cor preta, que conduzia na BR-463, próximo ao município de Ponta Porã, localizado a 329 km de Campo Grande. O homem seguia sentido Dourados-Ponta Porã.

De acordo com a apuração do jornal Ponta Porã News, além do motorista, dentro carro também estava sua esposa, identificada apenas como Iracema, e o neto do casal, de nove anos. Os dois foram encaminhados a um hospital do município, com ferimentos leves.

O trio seguia viagem a um acampamento indígena, localizado nas proximidades da base Capey da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada e segue sob investigação policial.

Com informações do jornal Ponta Porã News

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: