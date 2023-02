Copa do Brasil aumenta premiação, e Operário já garante R$ 750 mil

Em 2022, Costa Rica recebeu R$ 620 mil; só título renderá R$ 70 milhões

O aumento da premiação para a edição 2023 da Copa do Brasil vai fazer com que o Operário ganhe aproximadamente 20% mais do que se jogasse o torneio ano passado. Os novos valores foram divulgados pela CBF na quarta-feira (1º), e têm algumas mudanças em relação a 2022. A Copa do Brasil 2023 tem início previsto para o dia 22 deste mês.

Pertencente ao Grupo 3, o único representante de Mato Grosso do Sul no mata-mata deste ano, o Galo de Campo Grande receberá R$ 750 mil pela participação da primeira fase. Na edição anterior, o Costa Rica foi o time do Estado no torneio e recebeu R$ 620 mil.

A Cobra do Norte foi eliminada na estreia pelo ABC-RN, com derrota por 3 a 0. Caso a equipe comandada por Celso Rodrigues surpreenda o adversário – ainda a ser definido –, vai proporcionar aos cofres operarianos o acréscimo de R$ 900 mil. Em 2022, a classificação valeu R$ 750 mil.

A distribuição dos prêmios acontece de acordo com a divisão em que o time atua:

Grupo 1 – Série A

Grupo 2 – Série B

Grupo 3 – Séries C, D e demais times

No total, o campeão pode faturar até R$ 91,8 milhões, caso faça parte do Grupo 1 e dispute todas as fases.

No ano passado, o Flamengo recebeu um total de R$ 76,8 milhões de premiação na Copa do Brasil.

O prêmio para o vencedor da grande final teve um aumento de R$ 10 milhões – era de R$ 60 milhões no ano passado. Até 2022, a premiação era organizada via ranking nacional de clubes.

Divisão dos clubes

Grupo 1 – Clubes da Série A: América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba, Cuiabá, Goiás, Grêmio, Bragantino, Santos e Vasco

Grupo 2 – Clubes da Série B: ABC, Atlético-GO, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, CRB, Criciúma, Ituano, Juventude, Londrina, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Tombense, Vila Nova e Vitória

Grupo 3 – Clubes das Séries C e D e sem divisão: Humaitá-AC, São Francisco-AC, ASA-AL, CSA, Trem-AP, Manaus, Princesa do Solimões-AM, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Bahia de Feira, Caucaia, Ferroviário, Iguatu, Brasiliense, Ceilândia, Real Noroeste, Vitória-ES, Cordino, Tuntum, União Rondonópolis-MT, Nova Mutum-MT, Operário-MS, Athletic, Caldense, Democrata, Remo, Tuna Luso, Águia de Marabá, Campinense, Botafogo-PB, Maringá, Náutico, Retrô, Santa Cruz, Fluminense-PI, Parnahyba, Nova Iguaçu, Resende, Volta Redonda, América-RN, Ypiranga de Erechim, Brasil-RS, São Luiz, Real Ariquemes, São Raimundo-RR, Brusque, Camboriú. Marcílio Dias, Ituano, São Bernardo, Marília, Sergipe, Falcon e Tocantinópolis – Entram na terceira fase – Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG e Fortaleza (via Libertadores), São Paulo (via Brasileiro), Cruzeiro (via Série B), Sport (via Copa do Nordeste), Paysandu (via Copa Verde).

Veja os valores

Em ofício enviado aos clubes, a CBF informou os novos valores.

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Grupo 1), R$ 1,25 milhão (Grupo 2) e R$ 750 mil (Grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Grupo 1), R$ 1,4 milhão (Grupo 2) e R$ 900 mil (Grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões – Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões – Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

