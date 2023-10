Mulher morre após colidir com anta na estrada

Uma mulher, de 22 anos, identificada por Adrieli, morreu, após a motocicleta em que ela seguia colidir com uma anta na madrugada de hoje (10). O acidente aconteceu na BR-267, próximo à Nova Andradina, a 299 km de Campo Grande.

Conforme relatado pelo site Nova Notícias, a pessoa envolvida no incidente estava empregada no restaurante de um posto de gasolina nas proximidades do local do acidente. A vítima estava a caminho do trabalho, por volta das 5h, indo da Casa Verde para Bataguassu, quando colidiu com a anta.

Após o impacto, tanto a mulher quanto o animal não sobreviveram. As autoridades, incluindo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, foram chamadas ao local.

A Polícia Civil e o Núcleo de Perícias também compareceram para investigar o incidente. Como resultado, a área onde ocorreu o acidente foi fechada, resultando em congestionamento de veículos em ambos os sentidos.

Com informações do site Nova Notícias.