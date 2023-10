Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Semana começando com novidades do seu regente Marte, que entra hoje no setor do trabalho, impulsionando sua garra, dedicação e capacidade realizadora. A saúde também se fortalece, vai dar bom no serviço e você tem tudo para se destacar, só não convém agir com pressa e querer resolver tudo de uma vez, viu, bebê? Os alertas soam mais alto ao anoitecer, quando seus nervos podem ficar à flor da pele, tretas estão previstas no lar e a vontade de chutar o baldinho vai aumentar. Muita calma nessa hora para não perder a boa com o pessoal de casa – tá amarrado! Já na paixão, Vênus deixa seu charme irresistível e você vai fazer um tremendo sucesso nos contatinhos. Relação com o love repleta de estímulos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Alô, alô, tourinhos e tourinhas que torcem por notícias boas em plena segundona! O dia já começa animado com as vibes estimulantes de Marte e as maiores surpresas podem rolar no ponto mais positivo do seu Mapa. Pode se preparar para uma temporada de mais atitude e determinação para conseguir o que deseja. O trabalho agradece com tanta disciplina e o seu foco pode chamar atenção da chefia. Aí sim! Com a grana, essa vibe permanece e há chances de pintar novas fontes de renda também. Já nos assuntos do coração, sua seducência vai ficar poderosíssima, ideal para envolver e ganhar o crush.Mas, com o romance, é bom pegar leve, pois pode enfrentar bagacinha, então, reforce o diálogo e os laços de confiança com seu xodó.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundona cheia de movimento e mudanças astrais importantes que devem impactar sua vida familiar. Tudo indica que você vai se preocupar mais com os interesses do lar, dos parentes e terá um jeito mais ativo em casa. Decisões serão tomadas e muitas coisas podem ser resolvidas com as pessoas próximas, só não se precipite e procure ter mais discrição. Do final da tarde em diante, dobre a cautela em seus contatos e evite comentar assuntos íntimos. Também será preciso controlar melhor os gastos ou pode levar uma surra dos boletos depois. O amor conta com ótimos estímulos ao longo do dia e alguém que conhece bem pode se declarar, mas não espere muito à noite. Já no romance, o astral é de cumplicidade.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A semana começa com boas novas e você tem razões para se entusiasmar, caranguejinha! Marte vai deixar seu comportamento mais decidido, determinado e suas ideias vão fluir com agilidade. Com a comunicação mais empoderada, você pode abrir muitas portas, inclusive profissionalmente. Terá mais confiança para expor suas opiniões, divulgar seus interesses e saberá convencer os outros. À tarde, pode faturar uma grana extra ao explorar seus dons e talentos, mas procure pegar mais leve no final do dia, quando há risco de tretas em suas relações, sobretudo com o mozão. Muita calma nessa hora para não bater boca por bobagens, ainda bem que a Lua dará uma força e reforçará o companheirismo na vida a dois.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quer entrar nesta segundona suave na nave, leãozinho? Então comece dando mais atenção ao seu organismo e evite extrapolar nos comes e bebes. Hoje Plutão tá malhumorado e essa vibe pode influenciar seu bemestar físico, portanto, não abuse, bebê! Em compensação, Marte traz ótimas notícias para o seu bolso ao mudar para a sua Casa da Bufunfa, sinal de que você terá garra e iniciativa de sobra para ir atrás do dinheiro e pode faturar com coisas novas que decida fazer. Só não marque touca ao anoitecer, quando a saúde volta a pedir cautela e moderação. No lado amoroso, você começa a semana numa boa com o love. Se está na pista, seu carisma vai brilhar intensamente e o crush pode cair na sua rede.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Pensando na trabalheira da semana e nas continhas pra pagar, minha consagrada? Então bora lá encarar tudo com força e foco porque Marte desembarca logo cedo no seu signo e vai dar uma tremenda força para você resolver as pendências e bagacinhas que podem estar tirando o seu sono. Coragem, ousadia e instinto apurado para negociar são alguns trunfos com os quais vai contar para atingir os seus objetivos. Hoje as finanças estão bem amparadas e o serviço também deve render, mas não conte muito com a sorte nos assuntos do coração. Há risco de confundir amor com atração e até mesmo se envolver com pessoa errada, então, vai devagar com o andor. Já se tem um xodó, as vibes serão mais positivas na união.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Libriamores estarão às voltas com uma porção de compromissos profissionais e não vai ser fácil conciliar as demandas do trabalho com as exigências em casa. Mas com seu jeitinho, sua paciência e diplomacia, você conseguirá levar na boa, só não convém ficar de cabeça quente no final da tarde, quando tensões voltam a rondar o convívio com a família e com o mozão. Aliás, como Marte passa a infernizar o seu astral a partir de hoje, convém mesmo ligar o radarzinho na união porque desconfianças podem surgir do nada e provocar atritos. Vale fortalecer o diálogo e falar sobre as suas cismas ao love, assim tudo se esclarece. Tá na pista? Os contatinhos devem surpreender e um lance de futuro pode começar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Novidades estimulantes chegam do céu e Marte promete dar uma agitada geral nos contatos sociais, além de indicar um início de semana perfeito para você alavancar os seus planos profissionais, bebê! Chegou a hora de tirar proveito das suas habilidades e partir com toda confiança pra cima dos seus objetivos porque o período é top para alcançar conquistas e realizações. Concentrese nos seus interesses e mostre do que é capaz, mas dobre a cautela com gente palpiteira e papos atravessados no final da tarde, pois você pode perder a esportiva fácil, fácil. Já à noite, a Lua muda de cenário e o clima deve ficar mais positivo. Tudo indica que você vai curtir momentos de grande harmonia com seu amorzinho.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Plutão tá de ovo virado neste início de semana e acende o sinal de alerta para as suas finanças, bebê! Convém abrir o olhão pra não perder o controle das despesas nem gastar como se não houvesse amanhã. Ainda bem que Marte traz boas novas e sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo, elevando suas chances de progresso e sucesso na vida profissional – aí vi vantagem! Na paixão, há sinal de surpresinhas deliciosas no período da tarde e a paquera promete alegrias, só não convém pressionar o crush pra definir logo o lance, já que bagacinhas vão rondar ao anoitecer. O romance pode passar por transformações, mas com boa vontade e concessões mútuas, fica mais fácil você e o love acertarem os ponteiros.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A segundona chegou outra vez e hoje você precisará de mais paciência, viu Caprica? Bora levantar o astral e melhorar o humor, mesmo porque Marte troca de posição no Zodíaco e aponta boas novas em seu horizonte. Abrase para outras possibilidades e não tenha medo de realizar aquelas mudanças que tanto deseja na sua vida. Se tiver uma postura mais arrojada, corajosa e for atrás dos seus ideais, tudo deve ficar mais fácil e até um projeto antigo pode ser retomado. Pessoas de outras cidades ou interesses ligados a parentes distantes também podem ser úteis para fazer seus planos deslancharem. No final da tarde, tretinhas podem surgir, mas depois o astral engrena e a noite promete alegrias na paixão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tô vendo aqui que a semana começa agitada e tudo indica que você precisará se valer das suas boas ideias para se livrar de imprevistos ou bagacinhas, bebê! Hoje o astral vai variar bastante e sua capacidade de adaptação será uma grande aliada na vida pessoal e profissional. Interesses financeiros podem exigir mais disciplina e menos precipitação, portanto, foco no dindim! Administre o dinheiro com pulso firme e desconfie de promessas de lucro rápido, pois pode ser golpe ou cilada. Na saúde, sua vitalidade tende a diminuir no fim da tarde e será o momento de pegar mais leve.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Novidades estão previstas para quem tá ansioso para ver o dindim no bolsin e os recados principais chegam de Marte, que muda de cenário e impulsiona acordos e negociações. Fique de anteninha ligada porque podem surgir boas oportunidades de firmar alianças, parcerias e contratos vantajosos. Os interesses de trabalho também estarão protegidos e seus talentos criativos vão fazer toda diferença, sobretudo na parte da tarde. Só não convém baixar a guarda à noite, pois há risco de abusar nos gastos ou alimentar altas expectativas nas amizades e nos contatinhos: decepções e arrependimentos não estão descartados. Já no romance, o astral tá mais firme e você vai sentir muita segurança com o xodozinho.