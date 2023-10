Mulher é encaminhada para Santa Casa após ser atropelada ao atravessar avenida

Uma mulher de aproximadamente 60 anos foi atropelada na noite ontem (26), por um motociclista, em momento quando atravessava o cruzamento da Rua Alagoas com a Avenida Afonso, na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. A idosa foi entubada e encaminhada em estado grave para Santa Casa de Campo Grande, onde se encontra em observação

Conforme informações do Corpo de Bombeiros um motociclista seguia pela Avenida Afonso Pena, sentido Parque dos Poderes, quando houve o atropelamento.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e relataram que o motociclista de 20 anos, disse que o semáforo estava aberto e viu a idosa tentando atravessar a via. Ele ainda disse que imaginou que a mulher voltaria para a calçada, quando foi surpreendido.

Com o impacto, a mulher caiu na avenida inconsciente. Ela foi socorrida em estado grave e lavada para Santa Casa, por equipes do Samu por causa de um traumatismo craniano encefálico.

No momento do acidente, a idosa não portava documentos. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

