Idoso de 65 anos morreu após cair em tampa durante conserto de carreta

Osmar Colletti, 65 anos, morreu na tarde de ontem (26), após sofrer um acidente de trabalho na Chácara Cidélis, região do Jardim Guaicurus, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site Dourados News, as primeiras informações é que a vítima foi atingida por uma tampa da carreta bitrem, no qual realizava uma manutenção.

Entretanto, câmeras de segurança do local mostram que a tampa do veículo cedeu e a vítima tentou se apoiar, porém caiu de cabeça no chão.

A vítima morreu antes da chegada das equipes de socorro no local.

