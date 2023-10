Homem executado a tiros em frente de UBS e na frente do filho morre no hospital

Gabriel Soriano da Silva, de 27 anos, morreu no final da tarde de ontem (27), após ser baleado em frente da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Santa Emília pelo ex-companheiro de sua esposa. A Polícia Civil está procurando pelo suspeito, que segue foragido.

Conforme informações policiais, a vítima estava dentro do carro com o filho, quando o suspeito se aproximou do carro e puxou o gatilho. Ferido a tiros, o homem saiu do veículo e entrou dentro da UBS, a pedido de socorro. Ele foi resgatado pelos profissionais de saúde em estado grave. No banco de trás do carro, o filhol do casal de 9 anos, teve ferimentos por causa dos estilhaços do vidro.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o autor dos disparos não teria aceitado o fim do relacionamento e por isso, atacou o atual marido.

O caso segue em investigação.

