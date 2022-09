Mulher com bebê de colo é flagrada com drogas dentro de travesseiro

Uma mulher, de 25 anos, que carregava um bebê de colo, foi flagrada na madrugada de hoje (6) com drogas escondidas em um travesseiro e outras grudadas em sua panturrilha. Ela foi presa após equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) vistoriar um ônibus de viagem, em um ponto da parada da BR-262, em Miranda, distante a 194 quilômetros de Campo Grande.

Conforme consta no boletim de ocorrência, era por volta das 2h30 quando a equipe abordou o ônibus com 21 passageiros, de Corumbá com destino a Campo Grande. Durante conversa com as pessoas do interestadual, a equipe desconfiou da mulher que estava com o filho de seis meses no colo.

Quando abordada, a suspeita apresentou nervosismo e disse que o motivo da viagem era para encontrar o marido na capital, mas seu companheiro estava no ônibus e logo foi identificado.

Os agentes realizaram revista nas bagagens da mulher, onde não encontraram nada, porém, ao revistarem o travesseiro, encontraram diversos tabletes de cocaína. A mulher ainda retirou da parte debaixo da sua panturrilha, outros produtos ilícitos.

Ao todo foram encontrados 12 tabletes do entorpecente. A mulher foi presa e encaminhada à Polícia Civil de Miranda, onde o Conselho Tutelar foi acionado para resgatar o bebê. O marido, 34, também foi preso.

A suspeita disse que pegou a droga perto do “bar do boliviano” em Corumbá, e que receberia R$12 mil para levar a droga a Capital.

