Isabela Dantas conquista primeiro ouro de MS e bate recorde no dardo

A atleta Isabela Rosa Dantas, conquistou a primeira medalha de ouro para Mato Grosso do Sul nos Jogos da Juventude 2022, e chegou a sua melhor marca no lançamento do dardo, prova do atletismo. Nesta segunda-feira (5), a sul-mato-grossense confirmou o favoritismo e lançou a 44,52 metros, quatro a mais que a segunda colocada. O evento, sediado em Aracaju (SE) neste ano.

Com 17 anos, Isabela encerra de forma memorável sua participação em competições escolares. “É o dia mais feliz da minha vida, trabalhei para isso, treinei, me esforcei muito”, confessa. “Sentimento também de surpresa e muito alívio, porque acabei de sair de uma lesão, passei por uma fase meio ruim e dei a volta por cima”, complementa a dardista.

À beira da pista, o técnico Waldir Nogueira de Jesus foi só orgulho. “Esse ouro, com essa marca, é fruto de muito trabalho. A Isabela é uma atleta muito dedicada nos treinamentos, é muito humilde e sempre quer mais. A sensação que fica é de que o trabalho vem sendo bem feito e estamos no caminho certo”, conta o treinador, que revela também que a sul-mato-grossense, com o resultado nos Jogos, deve figurar entre as quatro melhores do ranking sul-americano.

Em 2019, em Blumenau (SC), na última edição da etapa nacional escolar organizada pelo COB, Isabela também foi ouro no dardo, na faixa etária de 12 a 14 anos. Agora na seleção brasileira de atletismo, ela se prepara para o próximo desafio. A dardista representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-18, que acontecerá de 9 a 11 de setembro no estádio do COTP (Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa), em São Paulo (SP). A atleta sul-mato-grossense é uma das promessas da equipe verde e amarela para subir ao pódio.

Além do ouro no dardo, Mato Grosso do Sul conquistou mais três medalhas nos Jogos da Juventude 2022. Na natação, duas pratas foram asseguradas: uma com Amanda Campos Abdallah nos 200 metros borboleta e outra com Bruna Ramos Scaff, nos 200 metros costas. Ana Laura Cordeiro garantiu o bronze no atletismo, na prova de 800 metros.

Ao todo, 134 estudantes-atletas, de 15 a 17 anos, representam Mato Grosso do Sul na competição. A seleção estadual ainda conta com nove 16 técnicos, nove oficiais e dois fisioterapeutas, totalizando 161 pessoas. A primeira etapa, entre os dias 2 e 6 de setembro, é composta por atletas do atletismo, badminton, natação, tênis de mesa e vôlei de praia.

Os representantes do taekwondo entrarão em ação de 7 a 9 de setembro e os do futsal e voleibol, de 7 a 11 de setembro. Já os atletas do ciclismo e wrestling vão em busca de medalhas entre os dias 11 e 13. O basquetebol e handebol terão disputas de 13 a 17. A ginástica rítmica e o judô fecharão os Jogos da Juventude, de 15 a 17 de setembro.

