Feriado da Independência do Brasil será de muito calor em MS

Quinta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, será de muito calor e umidade do ar baixa em todo Estado de Mato Grosso do Sul. As temperaturas mais altas serão registradas na região do Pantanal, que poderá chegar até os 35ºC.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), a umidade relativa do ar, deve variar entre 10/35%. Existe possibilidade de chuva fraca na região leste do estado. Os ventos soprarão no quadrante norte/ leste.

A Capital de Mato Grosso do Sul iniciou o feriado entre 17/20°C e a máxima poderá chegar até os 35ºC. Já na região sul, as mínimas foram de 14ºC e a máxima poderá chegar até os 28ºC.

