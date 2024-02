Mulher pilotando bicicleta motorizada cai de cabeça e morre na Avenida Ernesto Geisel

Kátia Cilene Gonçalves da Silva, 43, morreu após ter sofrido uma queda enquanto conduzia uma bicicleta elétrica na manhã desta terça-feira (6), na Avenida Ernesto Geisel, próximo ao Ginásio Guanandizão, região do Bairro Amambai, em Campo Grande.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e os socorristas fizeram massagem cardíaca por cerca de 40 minutos, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Segundo a Polícia Civil, duas possíveis circunstâncias podem ter influenciado no acidente fatal. A primeira seria a possibilidade da roda da bicicleta elétrica estar com alguma peça solta, visto que testemunhas afirmaram para as autoridades que Kátia caiu após o pneu dianteiro ter travado na avenida.

A segunda é que o capacete de baixa qualidade que Kátia utilizava ficou destruído após o impacto, ocasião diretamente ligada à gravidade das lesões sofridas e que ocasionaram a morte.