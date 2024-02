Polícia Civil identifica homem que furtou igreja em São Gabriel do Oeste

Na tarde da última (5) segunda-feira, a Polícia Civil de São Gabriel do Oeste identificou e detenção do autor de um furto ocorrido em uma igreja católica do município por meio do sistema de videomonitoramento local. Os objetos roubados foram recuperados e serão devolvidos ao templo.

Após receber informações sobre o crime, a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel iniciou imediatamente uma investigação para esclarecer os detalhes do ocorrido. Utilizando as imagens fornecidas pelo sistema de videomonitoramento da cidade, os investigadores conseguiram identificar o autor do furto, que foi localizado e confessou sua participação no delito.

Os objetos furtados, incluindo um ostensório utilizado em atos de culto pela Igreja Católica Apostólica Romana, estavam na posse do indivíduo. Durante as diligências, o suspeito conduziu a equipe policial até o local onde havia escondido a mesa de som e dois microfones, objetos de alto valor.

Todos os itens serão restituídos ao responsável pela igreja, preservando assim o patrimônio religioso. O indivíduo responsável pelo furto será indiciado pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em conformidade com a legislação vigente.