Mudança no clima acende alerta para vacinação contra Influenza e Covid-19

A semana começou com queda nas temperaturas, o que acende o alerta para o aumento de doenças respiratórias e a importância da vacinação. Nesta segunda-feira (29), mais de 70 locais entre UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidade de Saúde da Família) estão abertos para vacinar a população contra a Gripe e Covid-19.

A mudança brusca de temperatura e a alta circulação de vírus por conta de ambientes fechados são os principais fatores para a aparição das doenças respiratórias. A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Veruska Lahdo, explica que a vacina previne formas mais graves da doença. “A vacina é a forma mais eficiente de se mantermos protegidos”.

De 01 de janeiro a 26 de maio de 2023, foram registrados 1.488 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) no município de Campo Grande. Quase 80% destes casos são de crianças menores de 9 anos de idade. Foram 120 óbitos registrados, sendo 18 nesta faixa-etária.

A vacinação contra a Gripe foi liberada para toda a população com mais de 6 meses, seguindo resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em razão da baixa procura entre os públicos prioritários e a necessidade e ampliar a cobertura vacinal.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.

Prevenção

Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe: Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas; proteja o nariz e a boca; cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis; evite tocar a boca e o nariz; melhore a circulação de ar abrindo as janelas; evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas; mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

Covid-19

A Sesau ampliou a aplicação da dose bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.

A bivalente está disponível também para pessoas com comorbidades e que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

Mato Grosso do Sul registrou nos últimos sete dias, 395 novos casos e dois óbitos por Covid-19, os novos representam um aumento de 127% em comparação à semana anterior, quando foram contabilizados 174 casos e três mortes. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados na última terça-feira (23).

