Casal que comandava “Ifood do pó” é preso e cocaína é apreendida

Na madrugada deste domingo (28), um homem e uma mulher que lideravam o conhecido “Ifood do pó” foram detidos sob acusações de tráfico. A operação foi conduzida pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

Por meio de técnicas de inteligência, a equipe obteve informações de que uma associação criminosa estava envolvida na comercialização de cocaína por meio de um serviço de entrega semelhante ao aplicativo de entrega de comida, abrangendo toda a área da cidade de Ponta Porã.

Após obter informações relevantes, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) dirigiu-se a uma residência localizada no centro de Ponta Porã e iniciou uma operação de monitoramento. Durante esse período, os policiais presenciaram uma transação de venda ocorrendo na rua. Nesse momento, os suspeitos foram surpreendidos e abordados pelas autoridades policiais.

Durante a investigação, os policiais encontraram uma grande quantidade de cocaína no interior de um veículo, dividida em porções prontas para serem comercializadas. Além disso, constatou-se que o casal envolvido na venda de drogas também cuidava de um bebê recém-nascido, o qual estava no colo do pai no momento da abordagem.

Com autorização dos suspeitos, a equipe adentrou no imóvel e encontrou mais cocaína, sendo um tablete de 1kg e várias porções, algumas prontas para venda e outras ainda em fase de preparo. No total, equipe apreendeu quase 1,5kg de cocaína.

O casal era conhecido como “Ifood do pó”, pois entregava a droga a qualquer hora na cidade de Ponta Porã.

A criança foi entregue para familiares e os pais foram recolhidos ao cárcere.